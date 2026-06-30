右内転筋肉離れからの復活を目指す広島・栗林が、30日のファーム・リーグ阪神戦（由宇）で仕切り直しの実戦復帰を果たす。当初は26日の同リーグ・DeNA戦で復帰する予定だったが、台風などの影響でスライドを予定した週末の3試合が全て雨天中止に。再昇格の時期について、1軍の菊地原投手コーチは「ケガ明けなので何とも言えない。状態を見ながら（判断する）」と慎重な言い回しに終始した。
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