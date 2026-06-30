広島・玉村が新潟への移動前にマツダスタジアムで調整し、30日のDeNA戦先発に備えた。マウンドの形状など「あまり気にしない」という地方球場での登板。前回23日の巨人戦は要所で粘れず、3敗目を喫しただけに「ランナーを出しても粘れるように。イニングの先頭を出さないことが一番なので、そこに注意したい」と強調した。今季は登板7試合で防御率1・88ながら1勝のみ。「勝敗は運なので気にしていない。防御率は自分で何とか