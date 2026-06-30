ソフトバンク・王貞治会長（８６）が２９日、昨秋にドラフト１位で指名した佐々木麟太郎内野手（２１）＝米スタンフォード大＝へラブコールを送った。東京都内で世界少年野球大会（７月３０〜８月７日・成田市）の記者発表会に出席。佐々木について「ウチを選んでくれればいいなと思っている。まず日本で弾みをつけてからアメリカに行ってほしい」と熱望した。球団はこの日帰国した佐々木と７月１、２日に面談する予定だが、