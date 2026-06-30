巨人・橋上秀樹監督代行（６０）が２９日、特別な一戦を前に気持ちを高ぶらせた。３０日からのヤクルト２連戦で池山監督と初対決。２人は同学年の同期入団の間柄で「２位と３位ですから。メンバー交換に行った時には少し特別な思いはあるかもしれないですけど」と笑みを浮かべた。ノムさん門下生対決に、０・５差で迎える首位攻防戦と盛りだくさんの２日間。「いろんな意味で注目ですよね」と心待ちにした。