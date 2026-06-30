元NMB48のセンターで女優の梅山恋和（22）が、23歳の誕生日となる8月7日にセカンド写真集「COCOIRO」を発売することを29日、発表した。2022年3月、NMB48卒業記念で出した前作は、当時まだ18歳とあって、控えめな水着姿のみ。今作は水着やランジェリー姿はもちろん、開放的なフィリピンのセブ島で大胆なショットも数多く撮影した。梅山は「“今の私らしい色”という想いを込めました。今の私だからこそ表現できる空気感や素