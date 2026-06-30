結婚と妊娠を発表した亀梨和也（40）と田中みな実（39）。ともに徹底した美容意識などで知られるが、そんな2人の“RealFace”とは――。TBS局アナ時代は“ぶりっ子キャラ”で人気を博し、バラエティーを中心に引っ張りだこだった田中。「20代のうちに新しいことに挑戦したい」と14年に退社してフリーに転身し“あざといキャラ”で注目を集めた。20年4月からはテレビ朝日のドラマ「M愛すべき人がいて」に出演。眼帯姿の美