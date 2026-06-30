俳優の綾瀬はるか（４１）が２９日、都内で行われた、お笑いコンビ・千鳥の大悟（４６）とのＷ主演映画「箱の中の羊」の公開後舞台あいさつに登壇した。綾瀬は真っ白なワンピース姿で登場。事前にＳＮＳで募集した質問に回答していき、その中でチャットＧＰＴで占いをしたことを告白。「私は休みの日、寝ぼすけランキング１位かと思ったんですけど、最下位で、理由が『休みの日にじっとしていられない、予定をすぐに入れてしま