能登半島地震を受け、新潟市が計画している街区単位の液状化対策。6月29日、新潟市江南区で実際の工法を試す“試験施工”が始まりました。 【松村道子アナウンサー】 「新潟市の曽野木ことぶき公園。きょう着工される試験施工、周辺にバリケードを設置する作業が着々と進められています」 能登半島地震で液状化したエリアの内、約250ヘクタールで新潟市が計画している街区単位の液状化対策。 新潟市江南区天