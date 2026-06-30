アルビレックス新潟は29日、J3愛媛からMF前田椋介（28）の完全移籍での加入を発表した。ボランチとして期待され背番号は70。25年途中に水戸から愛媛に移籍し、今季の特別大会は19試合に出場して1得点。クラブを通じ「チームの勝利のために全力で戦います」とコメントした。またDFジェイソン・ゲリア（33）、MF白井永地（30）、DF森璃太（24）との契約更新、新潟市出身でU―18所属のGK松浦大翔（17）の来季加入内定も発表。MF