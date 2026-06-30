1等と前後賞合わせて7億円が当たる「サマージャンボ宝くじ」が30日、全国で発売された。1等と前後賞合わせて12億円に上る「サマージャンボプレミアム」も新たに登場した。7月31日まで。サマージャンボ宝くじは1等（5億円）20本、1等の前後賞（1億円）40本、2等（100万円）200本。1枚300円。「サマージャンボプレミアム」は1等（8億円）4本、1等の前後賞（2億円）8本、2等（1億円）8本。1枚500円。抽せん会は8月12日、東京都