右肩亜脱臼で離脱したロッテの藤原と2軍再調整中の寺地が、30日の楽天戦から1軍復帰する。藤原は23日にファームで指名打者で実戦復帰し、28日は中堅の守備にも就いた。負傷した5月10日まで35試合で打率.297と好調だっただけに、サブロー監督は「今一番欲しかったのがリードオフマン。小川も友杉もよく頑張ってくれたが、やっぱり藤原が入ることによって打線の厚みも増す」と巻き返しのキーマンとして期待した。