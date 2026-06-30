タレント渡辺満里奈（55）が29日夜、Xを更新。20日に老衰のため91歳で亡くなった俳優の美輪明宏（みわ・あきひろ）さん（本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）を追悼した。渡辺は「美輪明宏さんと番組でご一緒した時に写真を撮っていただいたのに見つからない」と書き出し「『みんな、なんで私と写真撮りたがるのかしら？』とおっしゃっていました」と美輪さんの言葉を紹介した。そして「あなたがパワースポットだからです。反戦、