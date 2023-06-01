京都府迷惑行為等防止条例法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、京都市役所に勤務する男（46）です。 警察によりますと、男は、6月29日午後9時半ごろ、京都市中京区の路上で、すれ違いざまに、19歳の女性の体を触った疑いが持たれています。 女性の友人が犯行の様子を見ていて警察に110番し、駆け付けた警察官が男を発見。現行犯逮捕したということです。 男と被害者の間に面識はなく、警察の調べに対し男は、「手が当たっただ