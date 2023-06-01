◆北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）ブラジルが日本を破った一戦をブラジルメディアも速報で伝えた。「ＥＳＰＮ」ブラジル版は「ガブリエル・マルチネリがロスタイムに決勝ゴールを決め、勇敢な日本を破った」「佐野海舟の前半の先制点は日本に史上最高の番狂わせの希望を与えたが、カゼミロがヘディングで同点ゴールを決めた」「マルチネリはアディショナルタイムにゴ