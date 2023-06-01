◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）ＦＩＦＡランク１８位の日本は同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて２―１で敗戦。１６強進出を逃した。勝ったブラジル代表ＧＫの試合後の振る舞いがネットで話題になっている。途中出場のＭＦ田中碧は号泣し、先制点を決めたＭＦ佐野海舟ら選手たちは目に涙を浮かべていた。その日本代表選手たちに