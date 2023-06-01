取手競輪場のG3「水戸黄門賞」は最終日。12Rで決勝を迎える。地元エースの吉田が主役だ。連係実績が豊富な真杉目標に、24年以来となる地元記念2回目の優勝を飾る。新田は好位確保から自分のタイミングで仕掛けると一発がある。単騎山田の直線強襲にも注意。＜1＞吉田拓矢難しい判断だったけど踏ませてもらった。今回は連日番手で前の選手のおかげ。真杉君へ。＜2＞成田和也新田君の踏み出しに集中した。＜5＞へ。＜3