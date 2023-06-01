◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑がＮＨＫ・ＢＳの日本ーブラジル戦生中継の解説に登場した。惜敗に肩を落とすイレブンを鼓舞する長友佑都の姿に本田は「佑都は本当にいろいろ思うところがあったと思います」とコメント。「でも、どんな場面においても一貫してぶれずにチームのことをサポートし続けていた姿勢ってのは、やっぱ