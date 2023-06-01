ボートレース児島のG2「モーターボート大賞」が開幕する。注目は12Rの1stドリームだ。30日間のF休みを残している守屋のスタートが勝負の分かれ目になる。勝手知ったる地元のイン戦だけにきっちり決めてくるとは思うが、先に回れれば当然押し切るだろう。当地は久々も、松田がスムーズに差しハンドルを入れるか。対抗はここになる。宮之原はターン回りを強化して好位ブン回す。前原は4カドでスタート攻勢。地元先輩の守屋に襲い