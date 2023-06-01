サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で日本時間３０日、日本代表は決勝トーナメント１回戦でブラジル代表に１−２で逆転負けし、ベスト１６進出はならなかった。日本は前半２９分に佐野海舟のゴールで先制したが、後半１１分にブラジルのカゼミーロのヘッドで同点に追いつかれ、防戦一方となった後半アディショナルタイムに、マルチネリに勝ち越しゴールを許した。