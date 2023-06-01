◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）【ヒューストン（米テキサス州）２９日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】サッカー日本代表は、２９日（日本時間３０日午前２時）に北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦でブラジルと対戦し、１―２と逆転で敗れて３２強での敗退が決まった。前半２９分、中盤でパスカットしたＭＦ佐野海