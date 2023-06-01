◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦ブラジル―日本（２９日、ヒューストン競技場）ＦＩＦＡランク１８位の日本は、同６位のブラジルと対戦。１―２で敗れ、２大会連続で決勝トーナメント１回戦で敗退となった。前半にＭＦ佐野海舟の右足ミドルで先制も、１―１の後半アディショナルタイムに勝ち越し点を奪われた。会場のヒューストン・スタジアムには６万８７７７人もの観客が詰めかけた。収容は７万２０００人（