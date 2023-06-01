栃木県で69歳の女性が殺害された強盗殺人事件の現場近くで、事件前にドライバーを隠し持っていたとして20歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは、自称・茨城県土浦市の建設作業員・宮嶋秀真容疑者（20）です。宮嶋容疑者は先月、上三川町で起きた強盗殺人事件の現場となった住宅付近で、正当な理由なくマイナスドライバーを隠し持っていた疑いがもたれています。現場周辺では、強盗殺人事件とは別の犯行グループが窃盗を目的に黒