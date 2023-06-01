◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）ＦＩＦＡランク１８位の日本が同６位の王国・ブラジルに敗れ、１６強入りを逃した。前半２９分、ＭＦ佐野海舟の右足ミドルで先制も、１ー１の後半アディショナルタイムに勝ち越し点を奪われた。アジア勢は今大会から出場枠が４・５から８・５に拡大し、最大となる９チームが出場。低い前評判に反して、１次リーグ初戦は韓国が