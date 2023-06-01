◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦ブラジル―日本（２９日、ヒューストン競技場）ＦＩＦＡランク６位のブラジルが同１８位の日本を２―１で逆転勝ちし、１６強入りを決めた。史上最多５度の優勝を誇る“王国”が底力を示した。前半２９分に日本のＭＦ佐野海舟に先制点を許し、前半を０―１で折り返したが、後半に入って反撃開始。同１１分、ＤＦガブリエルの左クロスからＭＦカゼミロにへディングで同点ゴール。