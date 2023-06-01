円相場が一時、1ドル161円97銭をつけ、およそ39年半ぶりの円安水準となりました。きょう未明、外国為替市場では円安が進み、円相場は1ドル＝161円97銭をつけました。アメリカのFRBによる利上げ観測が強まり、円を売ってドルを買う動きが進みました。1ドル＝162円に迫る円安水準となるのは、1986年12月以来、およそ39年半ぶりとなります。円安傾向は2022年から始まっていて、およそ4年半で円はドルに対して3割近く下落しています。