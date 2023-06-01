◇サッカー FIFAワールドカップ2026ノックアウトステージ1回戦ブラジル2−1日本(日本時間6月30日、ヒューストン・スタジアム)日本は後半終了間際に2点目を許し、ブラジルに逆転負けとなりました。前半29分にMF佐野海舟選手がセンターライン付近で相手のボールを奪うと、そのままドリブルで持ち上がり、ペナルティエリア外からゴール左隅に突き刺す先制ゴール。1点リードで前半を終えます。後半もブラジルに押し込まれる展開が