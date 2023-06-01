◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦ブラジル―日本（２９日、ヒューストン競技場）サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑がＮＨＫ・ＢＳの日本ーブラジル戦生中継の解説に登場。ブラジル代表ＦＷの発音に注目が集まっている。先発しているＦＷビニシウスの名前を呼ぶ際の本田について、Ｘでは「ずっとベニシウスって言ってる」「ベニシウスにしか聞こえないｗ」「おもろすぎる」「気になる」「本田さんまたベニシウスっ