◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦日本−ブラジル（2026年6月29日ヒューストン）FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦が29日（日本時間30日）に行われ、日本（FIFAランキング17位）はブラジル（同5位）と対戦。追加招集されたFW町野修斗（26＝ボルシアMG）が初出場を果たした。1−1の後半21分、背番号6がピッチに立った。開幕直前に負傷離脱した主将MF遠藤航に代わり、追加招集された町野。1次リーグ（L