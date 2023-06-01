【イスタンブール共同】イラン外務省報道官は29日の声明で、米国との今後数日内の交渉は「予定されていない」と述べた。トランプ米大統領は、カタールで30日にイランと協議を行うと明らかにしていたが、実現するかどうかは不透明だ。