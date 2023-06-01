[【WEB本記】]6月29日、近鉄京都線で普通電車が脱線する事故で、脱線した車両の移動が始まりました。 29日午前5時過ぎ、近鉄京都線の京都駅で始発の4両編成の普通電車が出発して120メートルほどで脱線しました。この事故で乗客乗員33人にけがはありませんでした。 近畿日本鉄道によりますと、脱線した時の速度は時速20kmほどで始発前の点検では線路の分岐器に異常は認められなかったということです。 一方、運転士は「分