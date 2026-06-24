ウィンブルドン 大会期間：2026年6月29日～2026年7月12日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[ミンゲ シェイ] 1 - 2 [ダリア カサトキナ] 試合の詳細データはこちら≫ ウィンブルドン第1日がイギリス ロンドンで行われ、女子シングルス1回戦で、ミンゲ シェイとダリア カサトキナが対戦した。 第1セットはダリア カサトキナが6-2で先取。第2セットはミンゲ シェイが6-3で奪い返したが、第3セ