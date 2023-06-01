ローソンは２９日、具材をなくした冷凍ラーメンを３０日から全国で発売すると発表した。中身はスープと麺のみで、具材ありの冷凍麺に比べ、価格を２割以上安くした。物価高の中で、節約志向の消費者獲得を狙う。発売するのは、「スープ激うま！特濃豚骨ラーメン」と「たれ激うま！油そば旨辛オイル付き」で価格は、いずれも税込み２９７円。ローソンが具材なしの冷凍ラーメンを展開するのは初めて。スープやたれにこだわり