北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦日本―ブラジル（２９日＝日本時間３０日、米国・ヒューストン）、前半２９分にＭＦ佐野海舟（マインツ）が先制ゴールを決めて?レジェンド解説?も熱を帯び始めている。中盤でボールを奪った佐野がそのまま勢いよくドリブル突破。ペナルティーエリア手前から右足を振り抜いて、代表初得点を決めた。ＮＨＫＢＳで解説を担当している元日本代表ＭＦ本田圭佑（４０＝ジュロン）も「イエス！