6月30日（火）深夜 2:15〜2:45 放送三四郎小宮おすすめ広島県の旅▼小宮の広島のお母さんと慕う方のお店へ▼広島・瀬戸内の絶品郷土料理▼小宮と広島のお母さんの関係性に東野、岡村は疑問?▼小宮の後輩で広島のフィクサー・竜児のバーへ。ついに岡村が対面▼清水アキラさんの付き人をしていた竜児。清水アキラのセロテープ芸のこだわり▼最後に竜児がマジックを披露し、まさかの締め