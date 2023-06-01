◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦ブラジル―日本（２９日、ヒューストン競技場）８大会連続８度目出場でＦＩＦＡランク１８位の日本は、最多５度の優勝を誇るブラジルと対戦。前半２９分に、ＭＦ佐野海舟の右足ミドルで先制ゴールを挙げた。データ分析会社「Ｏｐｔａ」によると、日本はＷ杯で先制すると３戦無敗中。最後に敗れたのは“ロストフの悲劇”と呼ばれる１８年ロシア大会の決勝トーナメント１回戦、ベ