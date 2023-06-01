■FIFAワールドカップ2026決勝トーナメント1回戦ブラジル ー 日本（日本時間30日、ヒューストンスタジアム）【W杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦サッカー男子日本代表（FIFAランク18位）は、ブラジル代表（同6位）と対戦。前半29分に日本が先制し1点リードのまま前半を折り返した。前半立ち上がりからブラジルが激しいプレスを仕掛け、日本ゴールを脅かす。しかし、日本も守護神・鈴