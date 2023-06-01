◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦ブラジル―日本（２９日、ヒューストン競技場）先制点を決めたＭＦ佐野海舟（マインツ）にネットから賞賛の声が上がっている。佐野は前半２９分、ハーフウェーライン付近でボールを持つとそのままゴール前へ猛進。ペナルティーエリア正面から右足でゴール左隅に決めた。ゴールを決める前からボール奪取で存在感を見せていた佐野に対し、Ｘでは「Ｗ杯終わったら絶対ビッグクラ