◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦日本―ブラジル（2026年6月29日ヒューストン）FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で、日本代表（FIFAランク17位）はブラジル（同5位）と対戦した。スタンド席に元ブラジル代表レジェンドたちが駆けつけた。日本は1次リーグで1勝2分けとし、勝ち点5のF組2位で突破。ブラジルは2勝1分けの勝ち点7で、C組首位通過を果たした。日本の対ブラジル戦成績は1勝2分け11敗。昨年