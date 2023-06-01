◇サッカーFIFAワールドカップノックアウトステージ1回戦日本-ブラジル(現地29日、アメリカ・ヒューストン)決勝トーナメント1回戦でブラジルと激突した日本代表は、前半29分に佐野海舟選手のゴールで先制に成功しました。試合開始早々からブラジルの攻勢を受け続ける日本は、GK鈴木彩艶選手を筆頭に決死のディフェンスを披露。強力なブラジルオフェンス陣を無失点に封じます。すると前半29分、センターライン付近でボールを回