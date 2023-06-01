■FIFAワールドカップ2026決勝トーナメント1回戦ブラジル ー 日本（日本時間30日、ヒューストンスタジアム）【W杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦サッカー男子日本代表（FIFAランク18位）は、ブラジル代表（同6位）と対戦、前半29分、佐野海舟（25）がハーフウェイラインからドリブルで侵入しそのまま右足を振り切り先制弾を叩き込んだ。日本は王国・ブラジル相手に先制した。佐野は今