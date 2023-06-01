◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦ブラジル―日本（２９日、ヒューストン競技場）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表と、同６位のブラジル代表が１６強進出を懸けて対戦した。ブラジルサポーターを９割近くを占める会場には、史上最多を更新する６度目の優勝を狙う「王国」の応援するため、レジェンドが集結。ロナウド、ロナウジーニョ、ロベルト・カルロス、ドゥンガ、カフーらが戦況を見守った。