◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦ブラジル―日本（２９日、ヒューストン競技場）１次リーグ（Ｌ）初戦のオランダ戦（２△２）で左膝を負傷したＭＦ久保建英が、ブラジル戦で３戦ぶりにベンチメンバー入りした。前日会見で森保一監督は「ブラジル戦に関して久保はプレーはできません。まだ全体練習に入っていない」と起用しない見通しを話していたが、ベンチで元気な姿を見せた久保。するとＸでは「もしかした