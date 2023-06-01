◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦ブラジル―日本（２９日、ヒューストン競技場）【ヒューストン（米テキサス州）２９日＝後藤亮太】日本代表が、北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦でブラジルと対戦する。１次リーグ（Ｌ）初戦のオランダ戦（２△２）で左膝を負傷したＭＦ久保建英は、チームに帯同しており、３戦ぶりにベンチメンバー入り。アップではボール出しや仲間を鼓舞するなど、サポート役に回った。