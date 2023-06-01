■FIFAワールドカップ2026決勝トーナメント1回戦ブラジル ー 日本（日本時間30日、ヒューストンスタジアム）【W杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦ブラジル代表（FIFAランク6位）との決勝トーナメント1回戦を迎えたサッカー男子日本代表（同18位）。試合直前の国歌斉唱で、森保一監督（57）は目に涙を浮かべながら君が代を歌った。森保監督は、グループステージ（GS）15日のオランダ戦