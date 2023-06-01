芸人でＹｏｕＴｕｂｅｒの江頭２：５０は２９日（日本時間３０日）、米国のヒューストンスタジアムにも表れた。この日は同スタジアムでサッカー北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦で、森保一監督率いる日本代表とブラジルが１６強入りをかけて激突。金の全身タイツをスタンドから日本代表に声援を送った。この時のコスチュームは、２００８年北京五輪でレスリング女子の吉田沙保里が金メダルを取った時と同じ衣装。日本の必勝を