ウクライナ東部のドニプロ市でロシア軍のミサイル攻撃があり、これまでに少なくとも6人が死亡しました。地元当局によりますと29日午前、ロシア軍がドニプロ市内の民間企業に対してミサイル攻撃を行いました。この攻撃で、これまでに少なくとも6人が死亡し、38人以上がけがをしたということです。ロシア軍がドニプロペトロウスク州方面への攻勢を強めるなか、プーチン大統領は28日、ウクライナ側から、戦闘地域をロシアが一方的に併