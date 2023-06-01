29日夜、名古屋市中村区の集合住宅の駐輪場で、廃品などが焼ける不審火がありました。けが人はいませんでしたが、警察は放火の可能性もあるとみて調べています。 警察によりますと、29日午後7時45分ごろ、中村区太閤にある集合住宅の駐輪場で、「火が上がっている」と近くに住む人から119番通報がありました。 消防車など17台が出動し、火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、駐輪場の屋根や壁、それに置かれ