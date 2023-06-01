29日朝、近鉄京都駅構内で始発列車が脱線しました。列車は現場に残されたままの状況が続き、長時間の運休が通勤・通学を直撃しました。緩やかにカーブした線路で「くの字」になった車両。連結部分はズレ、車輪が線路から外れているのがわかります。京都と奈良を結ぶ近鉄京都線の始発列車。29日午前5時ごろ、京都駅を出てわずか1分後、120メートルほど進んだ場所で脱線が起きました。利用客「近鉄電車って脱線あまりないイメージが