南米・ベネズエラで発生した地震で亡くなった人が1450人に上りました。一方、地震発生から32時間後、がれきの中から生後18日の赤ちゃんが救出されました。◇今月24日、南米・ベネズエラでマグニチュード7を超える大地震が発生しました。これまでに、1450人が死亡し、3150人がケガをしています。■口を動かし懸命に生きようとする赤ちゃんまた、行方不明者を捜すためのウェブサイトにはおよそ5万人が登録されるなど、壊滅的な