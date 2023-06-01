◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦ブラジル―日本（２９日、ヒューストン競技場）【ヒューストン（米テキサス州）２９日＝岡島智哉】日本代表は１６強進出を懸け、ブラジル代表と決勝トーナメント１回戦で対戦する。＊＊＊通算６度目の優勝を目指すサッカー王国・ブラジルのサポーターが会場を包囲した。スタンドの９割ほどをカナリアカラーが埋めて状況となっている。日本の選手たちがウォーミン